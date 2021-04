Acosta vince dopo essere partito dalla pit lane in Moto3 a Doha

(Di domenica 4 aprile 2021) Aki Ajo ha una nuova pupilla dei suoi occhi. Il giovane Pedroe sale sul podio come una settimana fa al suo debutto in. Da notare cheè dovuto partirepitil rigore di domenica.a inNel pomeriggio sono stati programmati diciotto giri frenetici per i 28 piloti della. Sette di loro sono dovuti partirepitun incidente nelle seconde prove libere. Pedroera uno di loro. Alla fine del primo round,e i suoi compagni di gruppo erano più di 9 secondi dietro. Tuttavia, questo non è stato un ostacolo ...

Intanto, con 45 punti conquistati,tra due settimane si presenterà in Portogallo da neo leader del Mondiale davanti per 8 punti al sudafricano Darryn Binder, pure lui al secondo podio ...L'ordine d 'arrivo del GP di Doha di Moto3Grandissima prova per Acosta e la sua KTM, che conquista la vittoria e si regala anche la testa del Mondiale. Secondo Binder, terzo Antonelli. La seconda prova del Mondiale di Moto 3 viene vinta da ...Lo spagnolo del team Ajo conquista la vittoria al suo secondo GP in Moto3, dopo essere partito dalla pit lane. Alle sue spalle Binder e Antonelli. Quarto Migno, decimo Fenati. McPhee cade per colpa di ...