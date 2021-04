Vaccino Pfizer-BioNTech efficace al 100% dai 12 ai 15 anni (Di sabato 3 aprile 2021) Per il Vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech dai 12 ai 15 anni efficacia al 100% secondo i dati di uno studio di fase III Il Vaccino COVID-19 di Pfizer e BioNTech potrebbe presto ricevere l’autorizzazione per l’uso negli adolescenti sotto i 16 anni. Le due società hanno annunciato i dati di uno studio di fase… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 3 aprile 2021) Per ilanti Covid didai 12 ai 15efficacia alsecondo i dati di uno studio di fase III IlCOVID-19 dipotrebbe presto ricevere l’autorizzazione per l’uso negli adolescenti sotto i 16. Le due società hanno annunciato i dati di uno studio di fase… L'articolo Corriere Nazionale.

