Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 12:10 (Di sabato 3 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio Italia tutta in rosso per il weekend di Pasqua e Pasquetta regole ancora più severe in alcuni territori come in Campania Puglia e Liguria dove è fatto divieto di accesso alle seconde case per residenti non residenti Per quest’ultima categoria divieto anche in Piemonte Val d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna nell’isola così come in Sicilia si può entrare soltanto con un tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo a partire da martedì 6 aprile Marche Veneto provincia autonoma di Trento passano in zona arancione scende a 098 l’indice RT Nazionale anche se 11 regioni restano sopra soglia 1 terapia intensiva al 41% tasso di positività al 6:06 % aumenta il ritmo di vaccinazioni 300.000Buongiorno Ieri dei 10 milioni totali ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio Italia tutta in rosso per il weekend di Pasqua e Pasquetta regole ancora più severe in alcuni territori come in Campania Puglia e Liguria dove è fatto divieto di accesso alle seconde case per residenti non residenti Per quest’ultima categoria divieto anche in Piemonte Val d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna nell’isola così come in Sicilia si può entrare soltanto con un tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo a partire da martedì 6 aprile Marche Veneto provincia autonoma di Trento passano in zona arancione scende a 098 l’indice RT Nazionale anche se 11 regioni restano sopra soglia 1 terapia intensiva al 41% tasso di positività al 6:06 % aumenta il ritmo di vaccinazioni 300.000Buongiorno Ieri dei 10 milioni totali ...

