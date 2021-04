Travolto e ucciso un 79enne che camminava in tangenziale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Travolto ucciso

Giornale di Brescia

stato con tutta probabilità tradito da un momento di disorientamento l'anzianoda un camion mentre, ieri mattina, camminava sulla tangenziale Ovest. La vittima è il 78enne Agostino Bonacina che con la moglie viveva nella vicina via Rose di Sotto. Stando a ...Approfondimenti Furti per migliaia di euro dai camion, rifiuti e niente bus. La logistica invoca più sicurezza 31 marzo 2021L'aggressore identificato come un uomo di 25 anni armato di coltello. Ignoto il movente. Massima allerta nel ricordo dell'attacco del 6 gennaio ...È stato con tutta probabilità tradito da un momento di disorientamento l’anziano travolto e ucciso da un camion mentre, ieri mattina, camminava sulla tangenziale Ovest. La vittima è il 78enne Agostino ...