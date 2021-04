Traffico Roma del 03-04-2021 ore 14:30 (Di sabato 3 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi Poco Traffico e segnalato questa mattina sulle strade di Roma siamo in zona rossa come nel resto d’Italia con negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar ristoranti e spostamenti solo per validi motivi certificati ricordiamo che per interventi relativi alla demolizione del tratto sopraelevato della tangenziale Fino al prossimo 30 settembre saranno chiuse Biella Lorenzo il Magnifico all’altezza di via Teodorico e la circonvallazione Nomentana da via Lorenzo il Magnifico fino a via Guido Mazzoni per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che domani e dopodomani Pasqua e Pasquetta sull’intera rete Atac e Roma TPL in vigore il normale orario dei giorni festivi sulla ferrovia regionale ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi Pocoe segnalato questa mattina sulle strade disiamo in zona rossa come nel resto d’Italia con negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar ristoranti e spostamenti solo per validi motivi certificati ricordiamo che per interventi relativi alla demolizione del tratto sopraelevato della tangenziale Fino al prossimo 30 settembre saranno chiuse Biella Lorenzo il Magnifico all’altezza di via Teodorico e la circonvallazione Nomentana da via Lorenzo il Magnifico fino a via Guido Mazzoni per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che domani e dopodomani Pasqua e Pasquetta sull’intera rete Atac eTPL in vigore il normale orario dei giorni festivi sulla ferrovia regionale ...

Traffico Roma del 03-04-2021 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews In valigia l’anfetamina “dei poveri”, 41enne arrestato per traffico internazionale di droga ANCONA – Un 41enne dell’anconetano ed un 45enne teramano sono stati arrestati all’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Roma per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Ad ...

Traffico internazionale di droga: in manette un marchigiano e un abruzzese I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Civitanova Marche, unitamente ai colleghi della Compagnia Carabinieri Aeroporti di Roma, con la collaborazione ... responsabili del reato di ...

