Traffico Roma del 03-04-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 aprile 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane prosegui tranquilla sulle strade della capitale poconel rispetto delle regole della zona rossa zona come nel resto d’Italia tra le restrizioni ricordiamo negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti esposta me solo per validi motivi certificati ricordiamo è stato riaperto in anticipo rispetto al previsto orario il tratto dellaFiumicino da mesi chiuso per lavori in direzione centro all’uscita Magliana Trastevere e l’Eur Ricordiamo anche che nei giorni di Pasqua e Pasquetta sull’intera ...