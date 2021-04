Sequestra e violenta due ucraine | arrestato rumeno pregiudicato dai Carabinieri

(Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di N.A.M. 36ennepluriresidente a Salerno. L’attività deiinizia alla fine di gennaio di quest’anno, allorquando una chiamata su 112 avvisa di una donna con evidenti lesioni e contusioni sul pianerottolo di un condominio. L’immediato intervento porta al ritrovamento di un’ucraina 27enne che viene condotta al Pronto Soccorso del Ruggi d’Aragona per le cure del caso. La donna presenta evidenti lesioni cagionate da terza persona, per cui i militari cercano da subito di ottenere informazioni. La donna non intende inizialmente confidarsi, ma gli operanti attivano comunque la procedura cd. “Codice Rosso” per tutelare ...

Ultime Notizie dalla rete : Sequestra violenta

