Pole a sorpresa per Martin, Zarco 2° e Viñales 3°. Male Rossi, penultimo (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo le FP3 condizionate dal vento e dalla tanta sabbia che ha sporcato il tracciato, i piloti della MotoGP hanno preso confidenza nel corso delle FP4 per affrontare al meglio le qualifiche. Nelle Q1 ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo le FP3 condizionate dal vento e dalla tanta sabbia che ha sporcato il tracciato, i piloti della MotoGP hanno preso confidenza nel corso delle FP4 per affrontare al meglio le qualifiche. Nelle Q1 ...

Advertising

MasterblogBo : LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) - Un super Jorge Martin ha conquistato a sorpresa la pole nel Gran Premio di Doha, secon… - Gazzetta_it : @MotoGP Pole a sorpresa per @88jorgemartin, @JohannZarco1 2° e @mvkoficial12 3°. Male @ValeYellow46, penultimo… - giroveloce : Si è visto un discreto Quartararo in FP4, molto a posto sulla moto. Forzerà al 101%. La pista è più lento rispetto… - maxi27173 : Sorpresa @88jorgemartin per la pole?!? Una pazzia ma chissà... #MotorZN #DohaGP - IsabelSante : RT @SkySportF1: ?? Buon compleanno, @therealdcf1 ?? ?? Dopo la pole, @Max33Verstappen arriva con la sorpresa per lo scozzese #BahrainGP ???? #Sk… -