Napoli-Crotone 4-3: Maksimovic pecca, non basta il Messias (Di sabato 3 aprile 2021) Gattuso trova i cambi ed il Napoli strappa i tre punti. Insigne trascina ma tanto Crotone mette in difficoltà gli azzurri Il Napoli travolge il Crotone al termine di una partita al cardiopalma e trova un’altra vittoria importantissima. Per gli azzurri ora è il momento di pensare alla Juventus. La partita La prima frazione di gioco vede i partenopei attaccare a spon battuto. Il Napoli va in vantaggio al minuto 19 con un gol rocambolesco del capitano Insigne. Al 22? bissa con Osimhen al termine di un’azione illuminante di Fabian Ruiz e servito con un assist al bacio ancora di Insigne. Il Crotone alza la testa al minuto 25 con Simy approfittando di un pasticcio difensivo dell’accoppiata Di Lorenzo-Manolas ma al 34? è ancora Mertens ad insaccare la sfera su calcio di punizione ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) Gattuso trova i cambi ed ilstrappa i tre punti. Insigne trascina ma tantomette in difficoltà gli azzurri Iltravolge ilal termine di una partita al cardiopalma e trova un’altra vittoria importantissima. Per gli azzurri ora è il momento di pensare alla Juventus. La partita La prima frazione di gioco vede i partenopei attaccare a spon battuto. Ilva in vantaggio al minuto 19 con un gol rocambolesco del capitano Insigne. Al 22? bissa con Osimhen al termine di un’azione illuminante di Fabian Ruiz e servito con un assist al bacio ancora di Insigne. Ilalza la testa al minuto 25 con Simy approfittando di un pasticcio difensivo dell’accoppiata Di Lorenzo-Manolas ma al 34? è ancora Mertens ad insaccare la sfera su calcio di punizione ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCrotone ?? - annatrieste : Va bene così. Non fa niente che stavamo per pareggiare col Crotone. Noi siamo genti che a Pasqua mangiano il casati… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - napolista : Napoli-Crotone 4-3 dimostra solo che il giochismo è per perdere il tempo Stavolta non tirate sul Napoli di Gattuso:… - AndreaFerraroNa : RT @NapoliCalcioNET: #NapoliCrotone 4-3: match pirotecnico, la vincono gli azzurri -