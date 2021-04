Moggi: «I tifosi della Juve? Quando la squadra non vince hanno un’acredine terrificante» (Di sabato 3 aprile 2021) Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, Luciano Moggi ha affrontato anche la questione derby. «Mi aspetto una bella reazione con la voglia di dimostrare che non si è degli imbecilli, ma oggi il derby è duro. Non so chi vince, ma se la Juventus pensa di essere favorita e che sia una gara facile va a sbattere. Il Toro giocherà una partita disperata e la Juve deve essere pronta se vuole vincere. Il Torino non è una brutta squadra, anzi. Mi piace molto Belotti, per me è molto forte, l’errore grave è farlo stancare così tanto. Deve giocare ovunque, logico poi che ogni tanto non sia lucido sotto porta. Eppure i gol li fa». L’ex dirigente bianconero ha parlato anche dei tifosi della Juve. «I tifosi della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, Lucianoha affrontato anche la questione derby. «Mi aspetto una bella reazione con la voglia di dimostrare che non si è degli imbecilli, ma oggi il derby è duro. Non so chi, ma se lantus pensa di essere favorita e che sia una gara facile va a sbattere. Il Toro giocherà una partita disperata e ladeve essere pronta se vuolere. Il Torino non è una brutta, anzi. Mi piace molto Belotti, per me è molto forte, l’errore grave è farlo stancare così tanto. Deve giocare ovunque, logico poi che ogni tanto non sia lucido sotto porta. Eppure i gol li fa». L’ex dirigente bianconero ha parlato anche dei. «I...

