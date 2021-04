Milano | cede balaustra e muore nel Naviglio Martesana | cordoglio del sindaco

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021), 3 apr. (Adnkronos) - "La notizia dell'incidente in cui ha perso la vita Andrea Elifani lascia tutti noi sgomenti. Ai suoi familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze. Saranno accertate le dinamiche di questo triste accadimento, nel ricordo di Andrea e nel rispetto della sua famiglia e di tutti i milanesi. E faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché certi eventi tragici non accadano mai più". Sono le parole deldiGiuseppe Sala. Andrea Elifani è il 40enne che è morto al seguito di un grave trauma alla testa dopo essere precipitato, ieri sera, da tre metri di altezza dal ponte suldella. Un ponte, noto come 'El pont de pan fiss' (il ponte del pane fisso), molto frequentato dalle famiglie e sulla cui sicurezza sono ora in corso delle indagini. ...