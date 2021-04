Milan-Sampdoria 1-1, le pagelle di CalcioWeb: apre Quagliarella, nel finale Hauge evita la sconfitta [FOTO] (Di sabato 3 aprile 2021) Si è giocato il primo match della 29esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Milan e Sampdoria. Brutta prestazione della squadra di Stefano Pioli che si allontana quasi definitivamente dallo scudetto, la stagione dei blucerchiati è positiva. Nel primo tempo la sfida è equilibrata e la svolta si registra nel secondo tempo. Ingenuità di Theo Hernandez che perde un pallone sanguinoso, è bravissimo Fabio Quagliarella a superare Donnarumma con un pallonetto. Pochi minuti e la squadra di Ranieri rimane in 10 per l’espulsione di Adrien Silva. Nel finale è Hauge a ristabilire la parità con una giocata ottima. Occasione anche per Calhanoglu, ma Audero respinge. Poi il palo di Kessie. Finisce 1-1, in alto la FOTOGALLERY con tutte le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) Si è giocato il primo match della 29esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo. Brutta prestazione della squadra di Stefano Pioli che si allontana quasi definitivamente dallo scudetto, la stagione dei blucerchiati è positiva. Nel primo tempo la sfida è equilibrata e la svolta si registra nel secondo tempo. Ingenuità di Theo Hernandez che perde un pallone sanguinoso, è bravissimo Fabioa superare Donnarumma con un pallonetto. Pochi minuti e la squadra di Ranieri rimane in 10 per l’espulsione di Adrien Silva. Nela ristabilire la parità con una giocata ottima. Occasione anche per Calhanoglu, ma Audero respinge. Poi il palo di Kessie. Finisce 1-1, in alto laGALLERY con tutte le ...

