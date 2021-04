"Ma come si è presentata?". Arisa, sconcerto in studio ad Amici: irriconoscibile, proprio accanto a Rudy Zerbi | Guarda (Di sabato 3 aprile 2021) Stasera, sabato 4 aprile, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Serale di Amici. Stando alle anticipazioni, anche stavolta non mancheranno i colpi di scena tra litigi, un'eliminazione choc e un ballottaggio inatteso. A distanza di poche ore dalla messa in onda della puntata, Arisa è tornata a farsi sentire con un'intervista rilasciata a Tele Più. La cantante ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai propri allievi: “La sfida non è contro gli altri ma verso voi stessi”. Parole sagge e di incoraggiamento per Raffaele e Tancredi, i due ragazzi seguiti da Arisa che sono ancora in gara. Anche stavolta la cantante, reduce dall'ennesima esperienza al Festival di Sanremo, ha indirettamente mandato un messaggio ai suoi colleghi, riaffermando di avere un approccio completamente diverso con i suoi allievi rispetto agli altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Stasera, sabato 4 aprile, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Serale di. Stando alle anticipazioni, anche stavolta non mancheranno i colpi di scena tra litigi, un'eliminazione choc e un ballottaggio inatteso. A distanza di poche ore dalla messa in onda della puntata,è tornata a farsi sentire con un'intervista rilasciata a Tele Più. La cantante ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai propri allievi: “La sfida non è contro gli altri ma verso voi stessi”. Parole sagge e di incoraggiamento per Raffaele e Tancredi, i due ragazzi seguiti dache sono ancora in gara. Anche stavolta la cantante, reduce dall'ennesima esperienza al Festival di Sanremo, ha indirettamente mandato un messaggio ai suoi colleghi, riaffermando di avere un approccio completamente diverso con i suoi allievi rispetto agli altri ...

