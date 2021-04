Lukaku stende il Bologna | l’Inter ha mezzo scudetto in tasca

(Di sabato 3 aprile 2021) Romelusegna di testa il gol decisivo nella sfida di, siglando una vittoria che sa di. Con la sfida del Dall’Ara si chiude la ventinovesima giornata di Serie A, giocata tutta di Sabato in occasione delle festività Pasquali. In campo ilpadrone di casa sfidasempre più capolista solitaria. Tutte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sscalcionapoli1 : All'Inter basta ancora il minimo sforzo: Lukaku stende il Bologna, scudetto più vicino #SerieATIM #BolognaInter - tuttonapoli : All'Inter basta ancora il minimo sforzo: Lukaku stende il Bologna, scudetto più vicino - fanpage : #BolognaInter, i nerazzurri vincono di misura sul Bologna - ItaSportPress : Serie A, Lukaku stende il Bologna e spinge l'Inter a + 8 sul Milan - - MomentiCalcio : #Lukaku stende il Bologna e #Conte sorride: il #Milan ora è a -8! -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku stende

... con il Belgio chenettamente la Bielorussia nonostante l'assenza di tanti big, tra i quali. La Nazionale padrona di casa riesce a mettere il match sui binari giusti già nel primo ...... 3 - 1 al Galles in rimonta, De Bruyne, Hazard e il nerazzurro Romelusu rigore rispondono ... la tripletta di Yilmaz (addizionata al gol del milanista Calhanoglu)gli orange che provano a ...(Sky Sport) ielorussia stesa 8-0 dalla formazione di Martinez (con Lukaku in panchina), 7-0 per gli Orange a Gibilterra. CROAZIA-MALTA 3-0. Secondo successo di fila nelle qualificazioni ai Mondiali ...(Adnkronos) ielorussia stesa 8-0 dalla formazione di Martinez (con Lukaku in panchina), 7-0 per gli Orange a Gibilterra. Il Portogallo passa 3-1 in Lussemburgo, con Cristiano Ronaldo che ribalta il ...