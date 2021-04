LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: via alle finali! Subito Paltrinieri in vasca (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.35: Ai primi 100 metri il passaggio di Paltrinieri è davanti a tutti con il crono di 56?63 a precedere di 1?02 Giovannnoni. Partenza tranquilla per Greg. 17.30: SI COMINCIA CON LE GARE! 17.27: A seguire ci sarà l’altra gara dei 1500 stile libero con Simona Quadarella che se la vedrà ancora una volta contro Martina Caramignoli. Stando alle dichiarazioni del tecnico Minotti, l’obiettivo della campionessa del mondo in carica sarà quello di nuotare un crono sotto i 16?. 17.24: Il programma prenderà il via alle 17.30 proprio dai 1500 stile libero di Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano, come è noto, è già in possesso del biglietto per Tokyo, ma sicuramente ci terrà a fare un buon tempo. Interessato alla qualificazione sarà Domenico Acerenza che ha ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.35: Ai primi 100 metri il passaggio diè davanti a tutti con il crono di 56?63 a precedere di 1?02 Giovannnoni. Partenza tranquilla per Greg. 17.30: SI COMINCIA CON LE GARE! 17.27: A seguire ci sarà l’altra gara dei 1500 stile libero con Simona Quadarella che se la vedrà ancora una volta contro Martina Caramignoli. Standodichiarazioni del tecnico Minotti, l’obiettivo della campionessa del mondo in carica sarà quello di nuotare un crono sotto i 16?. 17.24: Il programma prenderà il via17.30 proprio dai 1500 stile libero di Gregorio. Il carpigiano, come è noto, è già in possesso del biglietto per Tokyo, ma sicuramente ci terrà a fare un buon tempo. Interessato alla qualificazione sarà Domenico Acerenza che ha ...

