La più improbabile difesa d’ufficio della trap | la mia

(Di sabato 3 aprile 2021) Ho letto un interessante articolo sulle pagine online de L’Espresso. Questa potrebbe non essere in sé una notizia, perché su L’Espresso scrivono firme che apprezzo, su tutte quelle del mio fratello di carta Giuseppe Genna, uno dei miei due fratelli di carta, l’altro è Gianni Biondillo. Ma a me di dare notizie non frega nulla e l’articolo che ho letto mi è sembrato particolarmente interessante perché parla di arte e di megalomania, facendo un chiaro riferimento alla letteratura, a firmarlo è una delle dodici candidate al Premio Strega, Giulia Caminito, in gara col romanzo L’acqua del lago non è mai dolce. Il suo articolo parla di megalomania nell’arte, partendo, in maniera dovuta, dalla figura di Gabriele D’Annunzio, in realtà appena sfiorata, passando poi a Emmanuel Carrère, e concentrandosi, sul lato letterario, su un raccolto di oltre centoventicinque anni fa di Matilde Serrao dal ...