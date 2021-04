Inter | Danilo D’Ambrosio negativo al Coronavirus

Leggi su intermagazine

(Di sabato 3 aprile 2021) Buone notizie in casa. I tamponi effettuati nella giornata di ieri ad Appiano Gentile hanno dato tutti esito. Esito anche per, il primo positivo di questo momento che ha di fatto innescato un mini focolaio in casa nerazzurra che ha portato al rinvio della partita contro il Sassuolo. Per il numero 33 nerazzurro ora le visite mediche e dopo potrà riaggregarsi al gruppo per tornare a disposizione già per il match proprio contro i neroverdi in programma per mercoledì 7 alle 18:45.