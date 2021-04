In giro in monopattino di notte, inseguito e fermato dai carabinieri: multato e denunciato un 23enne (Di sabato 3 aprile 2021) Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri di Rosà, durante il controllo del territorio finalizzato al contrasto di reati predatori, hanno notato un giovane a bordo di un monopattino, a velocità ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 3 aprile 2021) Nellatra sabato e domenica idi Rosà, durante il controllo del territorio finalizzato al contrasto di reati predatori, hanno notato un giovane a bordo di un, a velocità ...

Advertising

ilbassanese : In giro in monopattino di notte, inseguito e fermato dai carabinieri: multato e denunciato un 23enne - CLaRosa7 : RT @mamo3pallille: Lavoro in Pronto Soccorso. Oggi ero in turno al Triage Ambulanze. Ho registrato una MIRIADE di traumi da incidente strad… - arianonce_ : Riassunto zona rossa rafforzata in #Puglia: primo bagno al mare, traffico, passeggiate sul corso, personale scolast… - le_istess : @luigidimaio @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Ma prendetevi uno il banco con le rotelle l’altro un monopattino e andate… - DX_8492783 : @Terry43887542 @CarloCalenda Insomma... Sono stati introdotti 15 mesi fa, e finora 2 persone hanno perso la vita in… -