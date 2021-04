I riders sono dipendenti e vanno assunti: respinto il ricorso delle piattaforme (Di sabato 3 aprile 2021) La direzione dell’Ispettorato del lavoro di Milano-Lodi ha respinto il ricorso gerarchico delle più grandi piattaforme digitali di «food delivery» Glovo-Foodinho, Just Eat, Uber e Deliveroo che operano in Italia contro la richiesta della procura di Milano di assumere entro tre mesi 60 mila rider e pagare 733 milioni di euro di multa per la violazione della sicurezza sul lavoro dei ciclo-fattorini. La richiesta è partita dopo un’indagine del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri con l’Inps e l’Inail. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 aprile 2021) La direzione dell’Ispettorato del lavoro di Milano-Lodi hailgerarchicopiù grandidigitali di «food delivery» Glovo-Foodinho, Just Eat, Uber e Deliveroo che operano in Italia contro la richiesta della procura di Milano di assumere entro tre mesi 60 mila rider e pagare 733 milioni di euro di multa per la violazione della sicurezza sul lavoro dei ciclo-fattorini. La richiesta è partita dopo un’indagine del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri con l’Inps e l’Inail. Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MRMRSC6 : RT @gualminielisa: Il #rider di Ferrara in coma dopo essere caduto per una consegna ci fa approvare in fretta il Rapporto sui #lavoratori d… - LanzoIgor : RT @gualminielisa: Il #rider di Ferrara in coma dopo essere caduto per una consegna ci fa approvare in fretta il Rapporto sui #lavoratori d… - gualminielisa : Il #rider di Ferrara in coma dopo essere caduto per una consegna ci fa approvare in fretta il Rapporto sui… - lunato57 : @SimoneBonzanini Mannaggia... Non ci sono più gli umili Riders di una volta.. Appena vedono un 'pu de dane' ' ?????? - Fra7russo : Riders, respinti i ricorsi delle piattaforme di food delivery. L’Ispettorato del lavoro: “Sono dipendenti” -