GP Doha | Martin | “Giro al limite | non ho fatto errori e ho dato tutto”

"E' stata una bella pole, ho guidato al meglio. Ero al limite, non ho fatto errori e ho dato il 100 per cento: non sapevo se avrei finito le curve, ma ce l'ho fatta e questo mi ripaga dopo tanto lavoro. Domani per la gara sarà comunque difficile". Lo ha detto Jorge Martin a Sky Sport dopo aver conquistato la prima pole in carriera in MotoGP nel Gran Premio di Doha.

