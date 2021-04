Federica Sciarelli | “Tentata di lasciare Chi l’ha visto Il caso Denise Pipitone? Spero in un lieto fine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021) Sulla riapertura deldi, “io per primain unche la mamma difu ospite nella prima puntata di Chi? condotta da me. Preferisco però andarci cauta“. Lo dice la conduttricein un’intervista a Libero. “Credo che parte del clamore – aggiunge – sia legato al comune desiderio di ascoltare finalmente buone notizie: ne abbiamo bisogno. Pensi che persino la mia sarta mi ha cercata per dirmi: ‘È lei, sono sicura che è!’“. Il dolore di chi attraverso la trasmissione cerca cari scomparsi “è il motivo – sottolinea – per cui sareidiil ...