Crotone | Cosmi | “Quanta sfortuna! Ma nel calcio serve equilibrio”

Il Crotone esce nuovamente a mani vuote dal campo. Stavolta i calabresi vengono beffati dal Napoli dopo una sfida intensa e combattuta fino alla fine.

LE PAROLE DI Cosmi
Il tecnico Serse Cosmi commenta la prova della squadra ai microfoni di Sky Sport: "A parte la partita di Bergamo, abbiamo sempre fatto ottime gare. Contro il Torino abbiamo rischiato di pareggiare nonostante i quattro gol fatti. Non so da quanto tempo il Napoli non subiva tre reti in casa e ne abbiamo subite quattro... Il calcio è equilibrio. Di conseguenza paghiamo a caro prezzo gli errori commessi in fase difensiva. Non siamo particolarmente fortunati, ma se è seriale vuol dire che ci sono troppi errori. Prendiamo dei gol ...

