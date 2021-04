Cinema parrocchiali | la crisi di Silvio Pellico e Prealpi

Advertising

LauraCarrese : RT @MauroVittorio4: @riktroiani @ChiodiDonatella Che tristezza!!! Io abito a Roma ennesima saracinesca chiusa e stavolta di un cinema. Quan… - MauroVittorio4 : @riktroiani @ChiodiDonatella Che tristezza!!! Io abito a Roma ennesima saracinesca chiusa e stavolta di un cinema.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema parrocchiali

Il Giorno

Il lockdown è stato pesante per i duesaronnesi che hanno visto annullare non solo la tradizionale programmazione cinematografica ma anche i tanti eventi organizzati nel corso dell'anno a ...Quindi per riaprire regolarmente servono grossi titoli, capienze almeno al 50% e la voglia del pubblico di tornare al. Perché riparta tutto il mercato, dai multiplex alle sale, ...Abbiamo intervistato Michele Crocchiola, direttore del Cinema Stensen, sullo stato del settore a Firenze e in Italia e sui progetti futuri del suo cinema.“Il cinema Astra è nato nel 1968 da un’intuizione di don Giuseppe Fossati e dalla volontà di 650 comaschi. Oltre 50 anni dopo, nel 2021, rinasce grazie al coinvolgimento, accanto alla parrocchia di Sa ...