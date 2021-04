Chi è Enula Bareggi Amici 20? Età, Instagram, Fidanzato e Auricolari (Di sabato 3 aprile 2021) Enula, all’anagrafe Enula Bareggi, è una cantante di 22 anni nata alla periferia di Milano, nota al pubblico per essere concorrente di Amici 20 di Maria De Filippi. I suoi singoli “Auricolari” e “Contorta” sono molto apprezzati da pubblico e critica. Enula è una delle cantanti che accede al serale di Amici in onda dal 20 marzo e si è avvicinata molto al ballerino Alessandro Cavallo. Chi è Enula? Nome e Cognome: Enula Bareggi Nome D’arte: Enula Professione: Cantante Data di Nascita: 10 Giugno 1998 Età: 22 Anni Città di nascita: Abbiate Grasso Segno zodiacale: Gemelli Tatuaggi: Nessuno Visibile Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Segui su Instagram: @ ... Leggi su chiecosa (Di sabato 3 aprile 2021), all’anagrafe, è una cantante di 22 anni nata alla periferia di Milano, nota al pubblico per essere concorrente di20 di Maria De Filippi. I suoi singoli “” e “Contorta” sono molto apprezzati da pubblico e critica.è una delle cantanti che accede al serale diin onda dal 20 marzo e si è avvicinata molto al ballerino Alessandro Cavallo. Chi è? Nome e Cognome:Nome D’arte:Professione: Cantante Data di Nascita: 10 Giugno 1998 Età: 22 Anni Città di nascita: Abbiate Grasso Segno zodiacale: Gemelli Tatuaggi: Nessuno Visibile Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Segui su: @ ...

