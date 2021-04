Chelsea | termina l’imbattibilità di Tuchel | il West Bromwich vince a Stamford Bridge 5-2

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 aprile 2021) Arriva la prima sconfitta dell’eraper il, ma arriva in grande stile. Un clamoroso ko che ha vistore gli ospiti del WBA per 5-2 nel 30° turno di Premier League. I Blues sono passati in vantaggio al 27? con Pulisic, ma appena due minuti dopo arriva l’episodio che cambia il destino del match: doppio giallo rimediato da Thiago Silva e londinesi in 10, che vengono travolti dalle doppiette di Matheus Pereira e Robinson, e dal gol di Diagne. A poco è servita la seconda rete dei padroni di casa, firmata da Mount, al 71?. Foto: twitter WBA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.