Catcalling | l’ultima battaglia femminista di cui facevamo volentieri a meno

Roma, 3 apr – Le battute da bar siano attualmente congelate, dato che i bar sono e rimarranno chiusi. L'Italia culturalmente superiore e socialmente impegnata si sta dando allora un gran da fare con la questione del "Catcalling", ossia gli apprezzamenti verbali fatti da un uomo ad una donna. La materia risulta sfuggente, data la fumosità delle condotte che il fronte femminista vuole incriminare. È stata Aurora Ramazzotti ad avviare la polemica su Instagram, accusando genericamente gli uomini di guardare e apprezzare in maniera sbagliata una donna che si toglie la felpa mentre fa jogging. Sia guardandola e sia rivolgendole un complimento.Fare del "Catcalling" un reato? Il dirittto "fai da te" delle femministeIl centro della preoccupazione della Ramazzotti e delle femministe inviperite che la seguono, è la dignità della donna che ...

