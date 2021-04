Calcio:Francia; rosso a Neymar,Lilla batte Psg e va in testa (Di sabato 3 aprile 2021) Al rientro dall'inizio nella formazione del Paris SG, dopo un'apparizione di pochi minuti, e da subentrante, nel turno precedente, Neymar non è riuscito a trascinare la sua squadra alla vittoria nel ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) Al rientro dall'inizio nella formazione del Paris SG, dopo un'apparizione di pochi minuti, e da subentrante, nel turno precedente,non è riuscito a trascinare la sua squadra alla vittoria nel ...

Advertising

capuanogio : Un gol in fuorigioco (#Francia), due gol fantasma (#Olanda e #Portogallo). C'è da dire che il calcio senza #GLT e… - laboccadellave4 : RT @repubblica: Francia, colpo grosso del Lille: batte il Psg a Parigi e lo stacca in vetta - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Francia, colpo grosso del Lille: batte il Psg a Parigi e lo stacca in vetta - repubblica : Francia, colpo grosso del Lille: batte il Psg a Parigi e lo stacca in vetta - DottorStrowman2 : @__manuel__8 @NandoPiscopo1 @farted94 Bravo ecco che hai capito il punto Per una serie di situazioni e circostanz… -