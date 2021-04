Cagliari Verona 0-2: i rossoblù cadono in casa, Barak e Lasagna regalano i 3 punti all’Hellas (Di sabato 3 aprile 2021) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Cagliari e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Sardegna Arena” Cagliari e Verona si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Verona 0-2 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 15:00. 14:30 – Squadre in campo per il riscaldamento 14:55 – Cagliari e Verona in campo per l’inno della Serie A 15:01 – Inizia la gara 5’ Ammonizione Verona – Lovato stende Cerri lanciato a rete, primo ammonito del match 10’ Occasione Verona – Veloso su punizione è pericoloso ma Cragno salva tutto 18’ Occasione Cagliari – Nainggolan ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Sardegna Arena”si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 15:00. 14:30 – Squadre in campo per il riscaldamento 14:55 –in campo per l’inno della Serie A 15:01 – Inizia la gara 5’ Ammonizione– Lovato stende Cerri lanciato a rete, primo ammonito del match 10’ Occasione– Veloso su punizione è pericoloso ma Cragno salva tutto 18’ Occasione– Nainggolan ...

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Na… - johnson_tabu : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Results: Benevento 2-2 Parma Cagliari 0-2 Verona Genoa 1-1 Fiorentina #SSFootball - cmdotcom : #SerieA finali: Atalanta-Udinese 3-2, Lazio-Spezia 2-1, Genoa-Fiorentina 1-1, Benevento-Parma 2-2, Cagliari-Verona… - frasianonimeper : #CagliariVerona E mentre il #verona si salva con 10 gg d'anticipo, il #Cagliari retrocede malamente con 10 gg d'ant… -