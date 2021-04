AstraZeneca: 7 morti in Gran Bretagna, tutti i casi nel resto del mondo (Di sabato 3 aprile 2021) Non si placano le polemiche sull’uso del vaccino AstraZeneca. Diffusi i dati sui decessi nel mondo dopo la somministrazione del farmaco. Vaccino AstraZeneca – Immagine di repertorio (Getty Images)Ogni vita è importante, quindi ci sembra ingeneroso parlare semplicemente di numeri. Quelli effettivamente sono tutti a favore del vaccino AstraZeneca. Il numero di decessi che si registra in seguito alla somministrazione del farmaco non è allarmante. Su milioni di dosi inoculate si contano poche decine di casi di complicazioni. Proprio per questo vi invitiamo a non farvi prendere dal panico e a continuare a vaccinarvi. Detto ciò però vi è da indagare per capire se anche questo numero, che per il momento è irrisorio, può essere ridotto o annullato. Intanto il regolatore ... Leggi su chenews (Di sabato 3 aprile 2021) Non si placano le polemiche sull’uso del vaccino. Diffusi i dati sui decessi neldopo la somministrazione del farmaco. Vaccino– Immagine di repertorio (Getty Images)Ogni vita è importante, quindi ci sembra ingeneroso parlare semplicemente di numeri. Quelli effettivamente sonoa favore del vaccino. Il numero di decessi che si registra in seguito alla somministrazione del farmaco non è allarmante. Su milioni di dosi inoculate si contano poche decine didi complicazioni. Proprio per questo vi invitiamo a non farvi prendere dal panico e a continuare a vaccinarvi. Detto ciò però vi è da indagare per capire se anche questo numero, che per il momento è irrisorio, può essere ridotto o annullato. Intanto il regolatore ...

