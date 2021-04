Al via vaccinazioni in chiesa in Sicilia, a Ragusa senza paura (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - In Sicilia il sabato di Pasqua ha segnato il primo giorno di vaccinazioni anti-Covid nelle 300 parrocchie che hanno aderito all'iniziativa, finora unica in Italia, per somministrare il vaccino in chiesa. Grazie al protocollo d'intesa siglato dal presidente della Regione, Nello Musumeci e dal presidente della Cesi, l'arcivescovo Salvatore Gristina, già per la prima giornata si sono prenotate seimila persone, della fascia d'età dai 69 ai 79 anni. Il programma "ha valore etico oltre che pratico e raggiunge direttamente i Siciliani che desiderano vaccinarsi mentre partecipano alle celebrazioni Pasquali", ha commentato Musumeci. A Ragusa "senza paura" "Vedo tanta gente che non vuole e ha paura io invece sono convinta che il vaccino sia importantissimo per se stessi ma principalmente ... Leggi su agi (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - Inil sabato di Pasqua ha segnato il primo giorno dianti-Covid nelle 300 parrocchie che hanno aderito all'iniziativa, finora unica in Italia, per somministrare il vaccino in. Grazie al protocollo d'intesa siglato dal presidente della Regione, Nello Musumeci e dal presidente della Cesi, l'arcivescovo Salvatore Gristina, già per la prima giornata si sono prenotate seimila persone, della fascia d'età dai 69 ai 79 anni. Il programma "ha valore etico oltre che pratico e raggiunge direttamente ini che desiderano vaccinarsi mentre partecipano alle celebrazioni Pasquali", ha commentato Musumeci. Apaura" "Vedo tanta gente che non vuole e ha paura io invece sono convinta che il vaccino sia importantissimo per se stessi ma principalmente ...

Advertising

Antonio_Tajani : Bene l'arrivo del #vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile. L'approvvigionamento di dosi è la via per acc… - unozerozer0 : - infoitinterno : Covid19, al via il reclutamento delle farmacie per le vaccinazioni - Tgyou24 : Covid-19 Campania: Bollettino vaccinazioni del 3 aprile 2021 via @jegtheme - RadioFvg : RT @RadioGioconda: #differenziata #monfalcone Raccolta differenziata ad hoc al polo per le vaccinazioni di Monfalcone: A Monfalcone l’Ammin… -

Ultime Notizie dalla rete : via vaccinazioni Al via vaccinazioni in chiesa in Sicilia, a Ragusa senza paura Al via vaccinazioni in chiesa in Sicilia, a Ragusa senza paura

Amalfi, riapertura Statale entro aprile: le parole del sindaco Milano ...un cantiere sospeso il comune di Amalfi inizierà la ricostruzione della stradina pedonale di via ...comparto turistico con un occhio di riguardo in vista della programmazione delle prossime vaccinazioni"...

Al via vaccinazioni in chiesa in Sicilia, a Ragusa senza paura AGI - Agenzia Italia Bottiglie molotov contro il centro vaccinale: "Un atto sconcertante" È un’offesa alla vita di Brescia, che pur così duramente provata dalla pandemia, con le sue istituzioni ha reagito a virus e inefficienze. Due bottiglie incendiarie sono state lanciate all’alba contro ...

Nel nuovo centro vaccini di Civitanova: Lunedì verranno effettuate le ultime rifiniture – conclude Ciarapica – la completa pulizia e sanificazione e per giovedì 8 aprile sarà aperto pronto ad accogliere la vaccinazione di massa, che oggi si ...

Alin chiesa in Sicilia, a Ragusa senza paura...un cantiere sospeso il comune di Amalfi inizierà la ricostruzione della stradina pedonale di...comparto turistico con un occhio di riguardo in vista della programmazione delle prossime"...È un’offesa alla vita di Brescia, che pur così duramente provata dalla pandemia, con le sue istituzioni ha reagito a virus e inefficienze. Due bottiglie incendiarie sono state lanciate all’alba contro ...Lunedì verranno effettuate le ultime rifiniture – conclude Ciarapica – la completa pulizia e sanificazione e per giovedì 8 aprile sarà aperto pronto ad accogliere la vaccinazione di massa, che oggi si ...