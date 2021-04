Women's Amateur: comandano Zhang e Lindblad. Paltrinieri e Don passano il taglio (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo due giri del Women's Amateur, l'appuntamento più importante in assoluto per il golf dilettantistico femminile, ha concluso la fase di qualificazione sul perfido tracciato del Champions Retreat di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo due giri del's, l'appuntamento più importante in assoluto per il golf dilettantistico femminile, ha concluso la fase di qualificazione sul perfido tracciato del Champions Retreat di ...

Ultime Notizie dalla rete : Women Amateur Women's Amateur: comandano Zhang e Lindblad. Paltrinieri e Don passano il taglio Dopo due giri del Women's Amateur, l'appuntamento più importante in assoluto per il golf dilettantistico femminile, ha concluso la fase di qualificazione sul perfido tracciato del Champions Retreat di Augusta (Georgia).

