Volley | Playoff SuperLega | Pasqua di fuoco con gara-3 delle semifinali scudetto Programma | orari | tv

(Di venerdì 2 aprile 2021) Domenica 4 aprile si disputeranno le gare-3dimaschile. Ilè stato comunicato nella mattinata e prevede unadiper tutti gli appassionati di pallavolo: si incomincerà alle ore 17.00 con Civitanova-Trento, mentre alle ore 18.15 inizierà Perugia-Monza. La Lube ha espugnato ieri la tana dei dolomitici e la serie è in perfetta parità (1-1): gli ultimi Campioni d’Italia avranno la possibilità di sfruttare il fattore casalingo per portarsi in vantaggio, Simone Giannelli e compagni tenteranno di espugnare nuovamente l’Eurosuole Forum. Perugia conduce invece per 2-0 sui brianzoli dopo due autentiche battaglie: i Block Devils andranno a caccia del successo per chiudere i conti e accedere alla Finale ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Playoff

...subito dopo la festività della Pasqua saremo pronti per riprendere a lavorare in vista dei". Alll'andata ilModica si impose per 3 - 1 (23 - 25 11 - 25 25 - 18 21 - 25) in trasferta ......Savigliano e l'Alto Canavese. In palio, una vittoria che può valere tantissimo. La Federazione ha infatti disposto l'annullamento della seconda fase, introducendo direttamente i, a cui ...Domenica 4 aprile si disputeranno le gare-3 delle semifinali scudetto di volley maschile. Il programma è stato comunicato nella mattinata e prevede una Pasqua di fuoco per tutti gli appassionati di pa ...Volley, A3 Il Volley Modica centra il primo obiettivo della stagione. Ha chiuso al sesto posto e si è garantito la partecipazione agli ottavi dei play off saltando così i 16mi di finale. Coach Peppe B ...