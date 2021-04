Violentata e drogata dopo la minaccia dell'ex di diffondere filmati intimi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Una donna di 51 anni è stata narcotizzata e drogata, dopo che aveva tentato di tornare con l'ex che minacciava di diffondere i suoi filmati intimi. È accaduto a Brugherio, in Brianza. Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi, quando al 118 è arrivata la prima chiamata per un malore. I sanitari hanno diagnosticato alla donna una intossicazione da farmaci e calmanti. I carabinieri hanno trovato la donna stordita dai farmaci La spiegazione tuttavia non ha convinto i carabinieri che non si sono fermati all'idea del gesto autolesionistico e hanno cominciato le indagini. I militari della Stazione di Brugherio, sulla scorta di una segnalazione di un cittadino insospettito dai rumori provenienti da quell'appartamento, sono riusciti a intervenire direttamente e solo ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Una donna di 51 anni è stata narcotizzata eche aveva tentato di tornare con l'ex cheva dii suoi. È accaduto a Brugherio, in Brianza. Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi, quando al 118 è arrivata la prima chiamata per un malore. I sanitari hanno diagnosticato alla donna una intossicazione da farmaci e calmanti. I carabinieri hanno trovato la donna stordita dai farmaci La spiegazione tuttavia non ha convinto i carabinieri che non si sono fermati all'idea del gesto autolesionistico e hanno cominciato le indagini. I militaria Stazione di Brugherio, sulla scorta di una segnalazione di un cittadino insospettito dai rumori provenienti da quell'appartamento, sono riusciti a intervenire direttamente e solo ...

