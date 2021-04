Uomini e Donne 2 aprile, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di venerdì 2 aprile 2021) Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, prima della Pasqua. La prossima settimana il programma di Maria De Filippi dovrebbe andare regolarmente in onda: l’unica incognita riguarda lunedì, giorno di Pasquetta. Ma cosa succede oggi, venerdì 2 aprile? Difficile dirlo, vista l’assenza di anticipazioni ufficiali, ma si può fare affidamento sulle indiscrezioni del Vicolo delle News. Secondo il portale in questione, sempre attento alle vicende del dating show di Canale 5, nella puntata di oggi dovrebbe essere protagonista ancora una volta Gemma Galgani. La dama torinese dopo aver chiuso la conoscenza con Domenico, e le immancabili liti con Tina, è uscita ancora con Nicola Vivarelli, anche se, ci tengono a precisare i due, solo in amicizia. Nella puntata odierna potrebbe andare in scena ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Ultima puntata settimanale di, prima della Pasqua. La prossima settimana il programma di Maria De Filippi dovrebbe andare regolarmente in onda: l’unica incognita riguarda lunedì, giorno di Pasquetta. Ma cosa succede, venerdì 2? Difficile dirlo, vista l’assenza diufficiali, ma si può fare affidamento sulle indiscrezioni del Vicolo delle News. Secondo il portale in questione, sempre attento alle vicende del dating show di Canale 5, nella puntata didovrebbe essere protagonista ancora una volta Gemma Galgani. La dama torinese dopo aver chiuso la conoscenza con Domenico, e le immancabili liti con Tina, è uscita ancora con Nicola Vivarelli, anche se, ci tengono a precisare i due, solo in amicizia. Nella puntata odierna potrebbe andare in scena ...

