Ultime Notizie Roma del 02-04-2021 ore 16 | 10

(Di venerdì 2 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza viene primo piano resta stabile il numero di nuovi casi nel nostro paese 23649 ieri contro i 23904 di mercoledì ma i morti salgono a 501 il tasso di positività al 6,6% diminuiscono i ricoveri ordinari meno 231 in terapia intensiva a meno 22 ma in 14 regioni le terapie Intensive Sono sopra la soglia critica portando il tasto nazionale di occupazione al 41% nella settimana 24 30 marzo diminuiti i contatti meno 5,9 % ma aumentate le vittime più 4,8% Secondo cifre delle aziende nel Quarto trimestre 2020 il reddito delle famiglie italiane è diminuito del 1,8% rispetto al trimestre precedente i consumi finali del 2,5% la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari al 15,2%l’Istat Aggiungendo che nello stesso periodo la pressione fiscale ha raggiunto il 52% il ...

Agenzia_Ansa : 'Mamma ti voglio bene. Dite ai miei figli che li amo... sto morendo'. Sono le ultime parole di George Floyd. Il vid… - fanpage : Papa Francesco fa visita ai poveri che hanno ricevuto il #vaccino in Vaticano #venerdìsanto - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: #Speranza: «Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale»… - dna_nel : ??ULTIME NOTIZIE NAPOLI?? I tamponi per Zielinski e i 3 nazionali italiani sono risultati negativi, ottimo. - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Mamma ti voglio bene. Dite ai miei figli che li amo... sto morendo'. Sono le ultime parole di George Floyd. Il video, ri… -

Riparte la corsa Champions. La situazione rispetto a due settimane fa non é che si cambiata più di tanto, la Lazio si rimette in marcia per il quarto posto ma sempre con l'obbligo di vincere e non ...Lesu una grave malattia congenita al cervello, manifestatasi con una serie di emicranie e un improvviso svenimento e la decisione di partire per Milano per avere un secondo parere, ci ...Cosa si può fare e cosa no il 3, 4 e 5 aprile - Zona rossa dopo Pasqua: le regole L’Emilia-Romagna è anche tra le sette regioni italiane, oltre alle due province autonome di Trento e Bolzano, ...Resta qui per tre anni. Passa al Torino poco più che ventenne. Nell’ultima partita di campionato, prima della tragedia di Superga, gioca contro l’Inter a Milano e sostituisce Valentino ...