Tenta di dare l'esame di diritto mentre guida il bus, ma il prof si rifiuta (Di venerdì 2 aprile 2021) Una scena davvero insolita durante la sessione di diritto commerciale all'Università di Pisa, protagonista uno studente livornese autista della Ctt. Il prof Vincenzo Pinto: «Scusi, ma come faccio a farle fare l’esame mentre guida?». E poi con grande disponibilità gli dà appuntamento a fine turno Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 2 aprile 2021) Una scena davvero insolita durante la sessione dicommerciale all'Università di Pisa, protagonista uno studente livornese autista della Ctt. IlVincenzo Pinto: «Scusi, ma come faccio a farle fare l’?». E poi con grande disponibilità gli dà appuntamento a fine turno

Tenta di dare l'esame di diritto mentre guida il bus, ma il prof si rifiuta chiede all'autista che nel frattempo continua tranquillamente a guidare il suo mezzo e che ormai sembra convinto a desistere dal suo proposito di dare l'esame al volante. «Se finisce il turno ...

