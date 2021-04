Taranto: Pasqua dei quartieri, oggi l’ultimo concerto in streaming Iniziativa dell'amministrazione comunale (Di sabato 3 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto: Sarà trasmesso oggi l’ultimo dei quattro concerti della rassegna in streaming “Pasqua nei quartieri a Taranto”, la nuova proposta culturale dell’amministrazione Melucci, risultata vincente grazie all’impegno congiunto del sindaco Rinaldo Melucci, della consigliera delegata ai rapporti con le confessioni religiose e istituzioni culturali terze Carmen Galluzzo Motolese e dell’assessorato alla Cultura retto da Fabiano Marti. I tre eventi già realizzati, grazie all’associazione ArmoniE Odv con la direzione artistica di Palma di Gaetano, e in collaborazione con l’associazione Marco Motolese Taranto, il Club per ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Sarà trasmessodei quattro concertia rassegna innei”, la nuova proposta culturaleMelucci, risultata vincente grazie all’impegno congiunto del sindaco Rinaldo Melucci,a consigliera delegata ai rapporti con le confessioni religiose e istituzioni culturali terze Carmen Galluzzo Motolese e’assessorato alla Cultura retto da Fabiano Marti. I tre eventi già realizzati, grazie all’associazione ArmoniE Odv con la direzione artistica di Palma di Gaetano, e in collaborazione con l’associazione Marco Motolese, il Club per ...

