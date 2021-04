Sylvie Lubamba su Patrizia Reggiani: “Ho condiviso la cella del carcere con lei, non faceva mai la doccia” (Di venerdì 2 aprile 2021) Sylvie Lubamba e Patrizia Reggiani da novembre del 2009 a gennaio del 2010 hanno condiviso la stessa cella al carcere di San Vittore, dove entrambe erano recluse per scontare le loro pene: la prima per aver rubato delle carte di credito, la seconda per esser stata la mandante dell’omicidio di suo marito Maurizio Gucci. Una cella composta da due vip, quindi, che ora – a distanza di oltre dieci anni – è tornata ad essere sulla bocca di tutti in seguito al film House Of Gucci che il regista Ridley Scott sta girando in Italia con Lady Gaga. Sylvie Lubamba parla di Patrizia Reggiani Intervistata dal settimanale Oggi, Sylvie Lubamba ha così parlato di quei ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 aprile 2021)da novembre del 2009 a gennaio del 2010 hannola stessaaldi San Vittore, dove entrambe erano recluse per scontare le loro pene: la prima per aver rubato delle carte di credito, la seconda per esser stata la mandante dell’omicidio di suo marito Maurizio Gucci. Unacomposta da due vip, quindi, che ora – a distanza di oltre dieci anni – è tornata ad essere sulla bocca di tutti in seguito al film House Of Gucci che il regista Ridley Scott sta girando in Italia con Lady Gaga.parla diIntervistata dal settimanale Oggi,ha così parlato di quei ...

