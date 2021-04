Superbonus 110%: perché serve una proroga (Di venerdì 2 aprile 2021) Lentezze normative e rischio infiltrazione dei clan. L'incentivo per ristrutturazioni edilizie è una buona misura, però di difficile attuazione. Anche perché i tempi stringono. Realizzare il «cappotto termico» alla propria abitazione, ristrutturarla con criteri antisismici, installare impianti fotovoltaici per evitare sprechi energetici. Una serie di interventi per ripensare le case e i condomini, dando una spinta all'edilizia, settore in affanno ben prima del Covid. Una bella idea quella del Superbonus al 110%, che garantisce detrazioni addirittura superiori alla spesa. Una prospettiva allettante, perché chi usa l'incentivo può chiedere all'azienda di ottenere lo sconto in fattura, senza dover pagare nulla al termine del lavoro. Tocca all'azienda recuperare l'importo attraverso il credito d'imposta. Un'altra ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 aprile 2021) Lentezze normative e rischio infiltrazione dei clan. L'incentivo per ristrutturazioni edilizie è una buona misura, però di difficile attuazione. Anchei tempi stringono. Realizzare il «cappotto termico» alla propria abitazione, ristrutturarla con criteri antisismici, installare impianti fotovoltaici per evitare sprechi energetici. Una serie di interventi per ripensare le case e i condomini, dando una spinta all'edilizia, settore in affanno ben prima del Covid. Una bella idea quella delal, che garantisce detrazioni addirittura superiori alla spesa. Una prospettiva allettante,chi usa l'incentivo può chiedere all'azienda di ottenere lo sconto in fattura, senza dover pagare nulla al termine del lavoro. Tocca all'azienda recuperare l'importo attraverso il credito d'imposta. Un'altra ...

