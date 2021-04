Suez, l'Egitto vuole un risarcimento da un miliardo (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Egitto potrebbe chiedere circa un miliardo di dollari di risarcimento dopo che la nave portacontainer Ever Given ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana provocando enormi ripercussioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) L'potrebbe chiedere circa undi dollari didopo che la nave portacontainer Ever Given ha bloccato il Canale diper quasi una settimana provocando enormi ripercussioni ...

