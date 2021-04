Serie B, Lecce affonda la Salernitana e ipoteca il secondo posto (Di venerdì 2 aprile 2021) In Serie B si è disputata oggi la 31^ giornata con risultati attesi e altri sorprendenti. In vetta l'Empoli non ha giocato per il focolaio Covid che ha coinvolto la Cremonese e così il Lecce battendo per 2 a 0 la Salernitana ha fatto un passo in avanti per il secondo posto staccando di 4 punti Monza e Salernitana. Il Monza frenato a Chiavari. Brescia, Reggina e L.R. Vicenza vincono.caption id="attachment 1116107" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionRisultati e cronaca:Brescia-Pordenone 4-1Il Brescia mette in tasca la salvezza battendo il Pordenone 4-1. Succede tutto nel primo tempo. Brescia in vantaggio al 9? grazie a un eurogol di Ndoj: palla a giro ad infilarsi nel sette. Passano pochi minuti e la squadra di casa raddoppia. Azione d’angolo con la palla ad arrivare ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) InB si è disputata oggi la 31^ giornata con risultati attesi e altri sorprendenti. In vetta l'Empoli non ha giocato per il focolaio Covid che ha coinvolto la Cremonese e così ilbattendo per 2 a 0 laha fatto un passo in avanti per ilstaccando di 4 punti Monza e. Il Monza frenato a Chiavari. Brescia, Reggina e L.R. Vicenza vincono.caption id="attachment 1116107" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionRisultati e cronaca:Brescia-Pordenone 4-1Il Brescia mette in tasca la salvezza battendo il Pordenone 4-1. Succede tutto nel primo tempo. Brescia in vantaggio al 9? grazie a un eurogol di Ndoj: palla a giro ad infilarsi nel sette. Passano pochi minuti e la squadra di casa raddoppia. Azione d’angolo con la palla ad arrivare ...

Advertising

DAZN_IT : Quando nel 2000 Christian Maggio esordiva in Serie A, Tony Gallo era appena nato. Adesso giocano insieme nel Lecce,… - infoitsport : Serie B: il Lecce vede la promozione, frena ancora il Monza - Hsiwk_ : RT @DAZN_IT: Quando nel 2000 Christian Maggio esordiva in Serie A, Tony Gallo era appena nato. Adesso giocano insieme nel Lecce, uno sulla… - ItaSportPress : Serie B, Lecce affonda la Salernitana e mette una ipoteca sul secondo posto - - Raffaele_NA : RT @DAZN_IT: Quando nel 2000 Christian Maggio esordiva in Serie A, Tony Gallo era appena nato. Adesso giocano insieme nel Lecce, uno sulla… -