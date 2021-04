Rezza | carico su strutture sanitarie durerà ancora a lungo

(Di venerdì 2 aprile 2021) "I dati sono in miglioramento, ma l'RT èintorno all'1. Il 41% delle terapie intensive occupate indica che servirà tempo per deflazionarle. Ci sono segnali che ci dicono che a trasmissione sta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La situazione è in miglioramento ma l'Rt è ancora vicino all'1 e resta elevatissimo il tasso di occupazione in ter… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - ISS, Brusaferro: 'La curva epidemica inizia a decrescere ma molto lentamente', Rezza: 'Il carico sui servizi as… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - ISS, Brusaferro: 'La curva epidemica inizia a decrescere ma molto lentamente', Rezza: 'Il carico sui servizi as… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - ISS, Brusaferro: 'La curva epidemica inizia a decrescere ma molto lentamente', Rezza: 'Il carico sui servizi as… - napolimagazine : VIDEO - ISS, Brusaferro: 'La curva epidemica inizia a decrescere ma molto lentamente', Rezza: 'Il carico sui serviz… -

Ultime Notizie dalla rete : Rezza carico

AbruzzoLive

... ma ilsulle strutture sanitarie rischia di essere elevato ancora per un tempo piuttosto lungo". Lo ha detto Giovanni, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, ...Secondo il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni, "la situazione è in ...che ci dicono che da una parte l'infezione sta leggermente diminuendo ma dall'altro ilsui ...Milano, 2 apr. (askanews) - 'I dati sono in miglioramento, ma l'RT è ancora intorno all'1. Il 41% delle terapie intensive occupate indica che ...Per l'Istituto Superiore di Sanità la pandemia Covid rallenta, ma le terapie intensive sono oltre la soglia critica ...