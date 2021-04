Pioli “Arrivare a fine stagione senza rimpianti” (Di venerdì 2 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Le responsabilità ci sono ma ce le siamo sempre prese con grande convinzione e fiducia. Arriva il momento decisivo della stagione, tutto ciò che abbiamo fatto è per essere qui adesso: le ultime dieci partite saranno tutte difficili e dovremo dare il massimo per Arrivare alla fine della stagione senza rimpianti”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia dell'anticipo delle 12.30 che vedrà domani i rossoneri sfidare la Sampdoria, primo degli ultimi dieci match della stagione. “A parte Ibrahim Diaz, gli altri che sono arrivati dalle nazionali sono in buone condizioni – spiega in conferenza stampa il mister rossonero – Lo scudetto? Noi crediamo in quel che facciamo, ci sono ancora 30 punti a disposizione e la lotta sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Le responsabilità ci sono ma ce le siamo sempre prese con grande convinzione e fiducia. Arriva il momento decisivo della, tutto ciò che abbiamo fatto è per essere qui adesso: le ultime dieci partite saranno tutte difficili e dovremo dare il massimo peralladella”. Così il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia dell'anticipo delle 12.30 che vedrà domani i rossoneri sfidare la Sampdoria, primo degli ultimi dieci match della. “A parte Ibrahim Diaz, gli altri che sono arrivati dalle nazionali sono in buone condizioni – spiega in conferenza stampa il mister rossonero – Lo scudetto? Noi crediamo in quel che facciamo, ci sono ancora 30 punti a disposizione e la lotta sarà ...

