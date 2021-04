Pd: Tinagli, ‘se Calenda vuole dialogo, rispetti Letta e nostra comunità’ (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Mi dispiace molto leggere le dichiarazioni di Carlo Calenda sul Pd e sul suo segretario. Carlo sa quanto io lo stimi e quanto ci tenga ad avere un dialogo positivo, ma il dialogo si deve basare sul rispetto reciproco non solo a livello personale ma anche delle rispettive comunità”. Lo dice Irene Tinagli, vice segretaria del Partito democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Mi dispiace molto leggere le dichiarazioni di Carlosul Pd e sul suo segretario. Carlo sa quanto io lo stimi e quanto ci tenga ad avere unpositivo, ma ilsi deve basare sul rispetto reciproco non solo a livello personale ma anche delleve comunità”. Lo dice Irene, vice segretaria del Partito democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Tinagli, 'se Calenda vuole dialogo, rispetti Letta e nostra comunità'... - whiteflour00 : @MonicaCirinna @paoloparenti9 @giorgio_gori @pdnetwork Sono anziana e forse non ricordo ma @CarloCalenda da ministr… - the_highsparrow : RT @antoniettampa: Se smettessimo di fare domande sulla questione operaia a Tinagli, non sarebbe meglio? Ogni volta è sempre peggio; ripete… - antoniettampa : Se smettessimo di fare domande sulla questione operaia a Tinagli, non sarebbe meglio? Ogni volta è sempre peggio; r… - AleilPro : @LucaDiegoP @ClassicalSocdem @DM_Deluca Ah bello quello sì, se consideriamo che il corrispettivo italiano di Biden… -