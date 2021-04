Pasqua: niente feste per alberghi di Venezia e Cortina (Di venerdì 2 aprile 2021) L'effetto Covid pesa su Venezia che neppure per Pasqua vedrà ospiti nei propri alberghi. I dati dell'Asociazione Veneziana albergatri sono impietosi: Il 70% degli hotel è chiuso e quei pochi che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) L'effetto Covid pesa suche neppure pervedrà ospiti nei propri. I dati dell'Asociazionena albergatri sono impietosi: Il 70% degli hotel è chiuso e quei pochi che ...

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua niente Pasqua: niente feste per alberghi di Venezia e Cortina L'effetto Covid pesa su Venezia che neppure per Pasqua vedrà ospiti nei propri alberghi. I dati dell'Asociazione veneziana albergatri sono impietosi: Il 70% degli hotel è chiuso e quei pochi che resistono con l'apertura quando va bene non hanno che ...

