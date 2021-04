Ospedale del Mare, dalla gogna all’assoluzione dopo 11 anni: tutti i nomi (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La IV sezione penale del Tribunale Napoli (presidente Anna Laura Alfano), dopo undici anni di processo, ha assolto “perché il fatto non sussiste” tutti gli imputati del processo sulla realizzazione dell’Ospedale del Mare, realizzato a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. L’assoluzione giunge giunge dopo la prescrizione dei reati contestati: falso e truffa ai danni della Asl Napoli 1. Nel 2010, l’allora sostituto procuratore di Napoli Giancarlo Novelli, chiese il rinvio a giudizio di 12 indagati. Tra gli imputati per i quali il giudice ha deciso l’assoluzione figurano Matteo Gregorini, direttore dei lavori dell’Ospedale del Mare; Claudio Ragosta e Lorenzo Catapano, nella veste di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La IV sezione penale del Tribunale Napoli (presidente Anna Laura Alfano),undicidi processo, ha assolto “perché il fatto non sussiste”gli imputati del processo sulla realizzazione dell’del, realizzato a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. L’assoluzione giunge giungela prescrizione dei reati contestati: falso e truffa ai ddella Asl Napoli 1. Nel 2010, l’allora sostituto procuratore di Napoli Giancarlo Novelli, chiese il rinvio a giudizio di 12 indagati. Tra gli imputati per i quali il giudice ha deciso l’assoluzione figurano Matteo Gregorini, direttore dei lavori dell’del; Claudio Ragosta e Lorenzo Catapano, nella veste di ...

