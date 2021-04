OnePlus 9 Pro fatto bene, pure troppo: il teardown di iFixit in videoHDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) OnePlus 9 Pro si sottopone al teardown di rito: questa volta le videocamere e le mani sapienti sono quelle del team di iFixit. Niente articolo testuale, almeno per ora: solo un rapido video che illustra tutte le parti della procedura. Il giudizio finale è di 4 punti su 10: si apprezzano la batteria relativamente facile da rimuovere, grazie alle linguette, e il fatto che la maggior parte dei componenti sia modulare e facilmente sostituibile grazie ai connettori a pressione. Tuttavia, il pannello posteriore è in vetro e incollato al resto della scocca: non solo è un ostacolo nella fase iniziale delle operazioni, ma si rischia di compromettere per sempre la resistenza ai liquidi del dispositivo. In aggiunta, il display è molto difficile da raggiungere e sostituire in caso di rottura, per via dell’adesivo molto tenace e ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021)9 Pro si sottopone aldi rito: questa volta le videocamere e le mani sapienti sono quelle del team di. Niente articolo testuale, almeno per ora: solo un rapido video che illustra tutte le parti della procedura. Il giudizio finale è di 4 punti su 10: si apprezzano la batteria relativamente facile da rimuovere, grazie alle linguette, e ilche la maggior parte dei componenti sia modulare e facilmente sostituibile grazie ai connettori a pressione. Tuttavia, il pannello posteriore è in vetro e incollato al resto della scocca: non solo è un ostacolo nella fase iniziale delle operazioni, ma si rischia di compromettere per sempre la resistenza ai liquidi del dispositivo. In aggiunta, il display è molto difficile da raggiungere e sostituire in caso di rottura, per via dell’adesivo molto tenace e ...

