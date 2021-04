Oddworld: Soulstorm, quattro nuovi video illustrano le caratteristiche del gioco – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Gli sviluppatori di Oddworld: Soulstorm hanno pubblicato quattro nuovi Video per illustrare le caratteristiche del gioco, in arrivo il 6 aprile.. Oddworld: Soulstorm offrirà un’esperienza più ricca e sfaccettata rispetto ai precedenti episodi della serie, e il team di sviluppo ha voluto illustrare queste caratteristiche pubblicando ben quattro nuovi Video dedicati al gioco. Caratterizzato da una campagna single player che dura almeno 20 ore, Oddworld: Soulstorm sarà disponibile a partire dal 6 aprile su PC, PS5 e PS4, ma gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricarlo gratuitamente ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) Gli sviluppatori dihanno pubblicatoper illustrare ledel, in arrivo il 6 aprile..offrirà un’esperienza più ricca e sfaccettata rispetto ai precedenti episodi della serie, e il team di sviluppo ha voluto illustrare questepubblicando bendedicati al. Caratterizzato da una campagna single player che dura almeno 20 ore,sarà disponibile a partire dal 6 aprile su PC, PS5 e PS4, ma gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricarlo gratuitamente ...

Advertising

Outcastlive : La Cover Story di aprile 2021 si aggancia all'uscita di Oddworld: Soulstorm per chiacchierare di politica. Seguitec… - LaNena58980937 : RT @PlayStationIT: Guida i Mudokon verso la libertà nel nuovissimo Oddworld: Soulstorm per PS5, incluso con PlayStation Plus nel mese di ap… - IlGratuito : Sono disponibili i giochi GRATUITI di Aprile per gli ABBONATI a PS Plus! #ilbellilbrutto - top10games_it : Novità #7: Oddworld: Soulstorm D1 Version PS4 - Special - PlayStation 4 editore Microids EUR 49.99 - top10games_it : Novità #9: Oddworld: Soulstorm D1 Version PS4 - Special - PlayStation 4 editore Microids EUR 49.99 -