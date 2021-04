Napoli, chi si rivede! Gattuso ritrova Manolas per il Crotone. E aspetta Koulibaly (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo quasi due mesi riecco il Kostas Manolas che serve al Napoli. Domani contro il Crotone il greco torna titolare al centro della difesa e non accadeva dal 6 febbraio, quando contro il Genoa a ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo quasi due mesi riecco il Kostasche serve al. Domani contro ilil greco torna titolare al centro della difesa e non accadeva dal 6 febbraio, quando contro il Genoa a ...

Advertising

emergency_ong : ?? 'Una signora a cui ho consegnato il nostro pacco, madre di 8 figli, guardandomi mi ha detto: “Grazie Adriana, sei… - capuanogio : ?? #ADL vara il piano tagli per il #Napoli: tutti cedibili, soprattutto chi ha gli ingaggi più pesanti. Via anche… - GiuseLatorraca2 : #Bonucci e #Demiral positivi al covid Forse anche #Szczesny positivo al covid #Buffon squalificato #Chiellini infor… - maria_paola63 : RT @AntonellaCiuti: Non cedete a seduzione Chi di voi secondo le regole del mondo si sente sapiente, s’annulli e si faccia demente. Solo al… - sportli26181512 : Napoli, chi si rivede! Gattuso ritrova Manolas per il Crotone. E aspetta Koulibaly: Napoli, chi si rivede! Gattuso… -