Morte Astori, il pm chiede un anno e sei mesi per Galanti (Di venerdì 2 aprile 2021) commenta Un anno e sei mesi: è questa la richiesta di condanna che il pm Antonino Nastasi, al termine della sua requisitoria, ha formulato nei confronti del medico Giorgio Galanti, accusato di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 aprile 2021) commenta Une sei: è questa la richiesta di condanna che il pm Antonino Nastasi, al termine della sua requisitoria, ha formulato nei confronti del medico Giorgio, accusato di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Morte Astori, il pm chiede un anno e sei mesi per Galanti #DavideAstori - Affaritaliani : Astori: chiesta condanna a 1 anno e 6 mesi per medico Galanti - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @SkySport: Morte Davide Astori, per medico Galanti chiesti 18 mesi di condanna per omicidio colposo - SkySport : Morte Davide Astori, per medico Galanti chiesti 18 mesi di condanna per omicidio colposo - _SiGonfiaLaRete : Morte #Astori, il pm chiede 18 mesi di condanna per il medico -